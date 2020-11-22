شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تكشف مصير مجمع وأرض التحرير بعد الإخلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عن خطة الحكومة للتعامل مع مجمع التحرير بعد ملكية المبنى لصندوق مصر السيادى بناء على قرار رئاسى.

وأكدت السعيد على هامش افتتاح جناح وزارة التخطيط بمعرض cairo Ict أنه تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بمجمع وأرض التحرير والتي تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءًا تجاريًا وأخر إداريًا إضافة إلى عدد من الشقق الفندقية.

وأوضحت إلى أنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، تم الانتهاء من تقييمات بعض الشركات وسيتم الاعلان عنها قريبًا، وجاري العمل على أرض الحزب الوطني.الخطة في تحويل مجمع التحرير لمبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة.

ومن المقترض ان يتم اخلاء المبنى بعد الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، وان يكون المبنى الاصول غير المستغلة، تسعى الدولة لتطويره خلال الفترة المقبلة.