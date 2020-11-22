شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات مشروعي تطوير طريق الواحات وتنفيذ «المونوريل» بـ 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب اليوم بتفقد مشروع تطوير الواحات الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر القطاع الخاص حيث كان في استقباله المهندس حسن مصطفى رئيس قطاع الكبارى والإنشاءات التخصصية والأساسات والمهندس إيهاب جمال مدير إدارة المشروع والذى أوضح أنه تم إنجاز 35% من أعمال المشروع الذي يضم نفق بطول 800 متر يخدم القادم من طريق الواحات 6 أكتوبر والمتجه إلى الطريق الدائري ،كما يضم كوبري بطول 800م يخدم القادم من الطريق الدائرى والمتجه إلى طريق الواحات الفيوم مشيراً أن المشروع بتكلفته 800 مليون جنيه ويعد جزء من مشروع تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر .

على جانب آخر تفقد المهندس سيد فاروق والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة أعمال مشروع المونوريل الذي يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد من مدينة 6 أكتوبر إلى الجيزة بطول 43 كم ويعد وسيلة نقل جماعى عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، يضم المشروع 12 محطة هي محطة أكتوبر الجديدة- محطة المنطقة الصناعية- محطة السادات- محطة جهاز مدينة 6 أكتوبر- محطة جمعية المهندسين- محطة جامعة النيل- محطة هايبر وان- طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى- محطة المنصورية- محطة المريوطية- محطة الطريق الدائرى – محطة وادى النيل. بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة Depot بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدان.