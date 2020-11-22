شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا لأعضاء هيئة التدريس و«المعاونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، الأحد، برنامجًا تدريبيًا عن إعداد المعلم الجامعى في الفترة من ١٦-٢٢نوفمبر، بمشاركة ٣٥ معيدًا من مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة القناة، في تصريحات صحفية، على أهمية تدريب العاملين خاصة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك لمواكبة التطورات العلمية محليا وعالميا ومن أجل النهوض بالعملية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أن برنامج إعداد المعلم الجامعي يتكون من ٣برامج فرعية هي برنامج مهارات العرض والتقديم الفعال التدريس الفعال، واستخدام التكنولوجيا في التدريس، والتدريس المصغر والتعلم النشط، مشيرًا على أن التدريب يستهدف المعيدين.

وأوضح أن اجتياز برنامج إعداد المعلم الجامعي يعتبر شرطًا أساسيًا ضمن شروط المجلس الأعلى للجامعات لمن يعمل بالتدريس الجامعي.