شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع البرنامج التدريبي لتطوير أداء العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المحافظة، والذي يهدف إلى تطوير ورفع أداء العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة بالمديريات الخدمية، ضمن جهود الدولة في تعزيز الجهاز الإداري بالدولة من خلال تضافر كافة الجهود وتعاون مؤسسات الدولة المعنية وذات الصلة

تابع المحافظ جانبا من أعمال البرنامج التدريبي الذي يعقد على مدار 3 أيام (من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري)،بقاعة المجلس الشعبي المحلى.

ويشارك فيه 28 من العاملين بإدارات التخطيط بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، الأوقاف، والتنظيم والإدارة، والتضامن الاجتماعي، والصحة والتموين.

وأكد المحافظ على أهمية عقد مثل تلك البرامج التدريبية ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية التي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مشيراً إلى أهمية استمرار تطوير منظومة تدريب العاملين وتنوع الشرائح المستهدفة بمختلف المستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا واطلاعهم على آخر مستجدات قوانين وتشريعات العمل، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير النزاهة والشفافية ومجابهة الفساد المالي والإداري.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام شادي السكرتير العام، وعزة على خالد مدير عام التخطيط والمتابعة، وأحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.