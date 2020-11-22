القبيصي يشدد علي العمل الجماعي وروح الفريق بين العاملين بتعليم اسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التعليم بأسوان بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، اجتماعًا موسعا مع مديرى العموم و مديرى الإدارات النوعية، بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية. وأكد القبيصي أن العمل الجاد والمثمر هو الهدف الأساسى الذى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم. وطالب من الجميع خطة شهرية تُعرض عليه شخصيًا تتضمن (النشاط أو المشروع ومسئول التنفيذ والإمكانيات المادية ومصادرها ومؤشرات الآداء) على أن تتضمن الخطة (نقطة مضيئة) وهى عبارة عن فكرة تريد الإدارة النوعية تنفيذها بالتعاون مع العاملين بالإدارات والمدارس، حيث أن فكرة العمل الجماعى أو العمل بروح الفريق تدعم وتعزز العمل وتعمل دومًا على تطويره.

و طالب من الجميع بموافاته بالإنجازات التى تم تحقيقها خلال العام الماضى والمعوقات التى واجهتهم ومقترحات التطوير ، مؤكدا أنه سيقوم بدراسة احتياجات المديرية وامكانية التوفير وموضحًا أنه سيعمل على وضع برنامج تدريبى لجميع الحضور، يشمل تدريبهم على البرامج التكنولوجية والمنصات الإلكترونية وكذلك بنك المعرفة حيث لامجال لشخص يكون جاهلًا بالتكنولوجيا باعتبارها لغة العصر. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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