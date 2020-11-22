شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : أمطار خفيفة إلى متوسطة الاثنين.. والقاهرة 23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 23- 15 " ، الإسكندرية " 22 – 16 " ، قنا " 25 - 13 " ، الأقصر " 26– 13 " ، أسوان " 27– 14 " .