شكرا لقرائتكم خبر عن محدش له حجة.. الأرصاد: الطقس مناسب يوم مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرصًا لسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية الأربعاء والخميس، وأمطار متوسطة الجمعة.

وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن فرص القاهرة في الأمطار خفيفة إلى متوسطة الأربعاء والطقس مستقر الجمعة، مشيرًا إلى أنه من المناسب إقامة مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا بالقاهرة الجمعة، بدلاً من استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وأكد شاهين ضرورة متابعة النشرات الجوية، والتي يجري تحديثها يوميًا.

جدير بالذكر أن الأنظار جميعاً تتجه إلى المباراة والتي تُقام بعد خمسة أيام، يوم 27 نوفمبر الجاري، وهي المباراة الأولى التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يسمى بنهائي القرن، ويعتبر هذا الديربي من أهم الديربيات ليس فقط على المستوى الإفريقي أو العربي، بل على المستوى العالمي، فهو يحتل مركزاً متقدماً على ديربيات عالمية حيث يعتبر من أهم عشر ديربيات على مستوى العالم، وتكون عادة مليئة بالحماس والإثارة، ويحوز على متابعة ليس فقط على المستوى الإفريقي أو العربي بل على المستوى العالمي، وسوف يكون هذا النهائي هو الأول بين فريقين من دولة واحدة في قارة أفريقيا.

يذكر أنه أقيمت مباراة بين الأهلي والزمالك أواخر 2019 بين الأهلي والزمالك، ولم يتمكن أتوبيس الزمالك من الوصول إلى أرض الملعب بسبب الأمطار.