شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تُسلّم «صحة بني سويف» مستلزمات طبية بـ750 ألف جنيه لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الأحد، تسليم حزمة من الدعم العيني لمديرية الصحة بالمحافظة، التي وفرتها مؤسسة مصر الخير، حيث شملت مستلزمات طبية وقائية ومطهرات بقيمة 750 ألف جنيه، لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة فيروس كورنا وضمن استعدادات المحافظة تحسبا لظهور موجة جديدة من الفيروس.

ونقل «حبش» شكر وتقدير الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى مؤسسة مصر الخير والدور الكبير الذي تقوم به في دعم العديد من المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة لاسيما في قطاعات حيوية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل من خلال عدد من الإجراءات على تعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني، وذلك من منطلق أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطط المحافظة في مختلف المجالات، من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة كإحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل وكافة الجهود الخدمية والتنموية.