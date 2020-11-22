شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يلتقي مسئول الدعم التعليمي بمؤسسة مصر الخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وهالة فاروق، مسؤول الدعم التعليمي بمؤسسة «مصر الخير»، بحضور محمد العمدة مدير إدارة التعليم المجتمعي، حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة لمدارس التعليم المجتمعي البالغ عددها 114 مدرسة، بواقع 60 مدرسة حكومية، و54 مدرسة تم دعمها عن طريق مؤسسة «مصر الخير».

وخلال اللقاء جرت مناقشة أوضاع 7 مدارس بقرى (عرب الجندي- أبوجريو- الخُف) بإدارة كوم أمبو التعليمية، والتي جرت صيانتها عن طريق مؤسسة «مصر الخير»، بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، والتي تم دعمها كذلك بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

كما تناول اللقاء مدرسة الحجيرات بإدارة نصر النوبة التعليمية، والتى تعتبر فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية لكونها مدرسة متنقلة (كرفان) مجهزة بكافة الإمكانيات لخدمة أبناء القرية وتم مناقشة مدى امكانية الاستفادة من هذه التجربة في قرى أخرى.

وأكد وكيل الوزارة على دعمه الكامل لمدارس التعليم المجتمعى واستعداده التام لإزالة أي عقبات قد تواجههم.