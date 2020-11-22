شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أعمال «نورا ناجي» في مكتبة مصر الجديدة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورنبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم لقاء مفتوح مع الكاتبة نورا ناجى يدور حول أعمالها الأدبية تقام الندوة في الخامسة من مساء الثلاثاء بمكتبة مصر الجديدة، يدير اللقاءالأديب سيد محمود، رئيس تحريرجريدة القاهرة سابقاً ومدير تحرير مجلة الأهرام حيث يقوم بمناقشة أعمالها من خلال الخوص في تفاصيل رواياتها المتنوعة.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، بأن الجمعية تحرص على تقديم كافة أنواع الإبداعات الأدبية من شعر وأدب وروايات وقصص للمبدعين سواءا أكانوا من جيل العملاقة أو الشباب لنتعرف على الإبداعات المتنوعة التي تثري حياتنا الأدبية المتنوعة التي تنقلنا إلى عالم الأديب ونخوص معه في أعماق النفس البشرية .

وأشار «حلمى»إلى أنه سيتم مناقشه أعمال الكاتبة التي صدر لها، العديد من الروايات الأولى ومنها «باتا» الصادرة عام 2015، ومرورا برواية «الجدار» الصادرة عام 2016، ورواية بنات الباشا 2017 والتى وصلت للائمة القصيرة للرواية بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ14 لعام 2018 وأخيرا رواية «أطياف كاميليا» الصادرة عن دار الشروق في يناير عام 2019، وتدور أحداث الرواية حول فتاة تدعى كاميليا تعثر على أوراق العمة ومذكراتها، حيث تنكشف أمامها حقيقة اختفائها الغامض، رواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع في فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لتلك التي تطل علينا عبر انعكاسات المرآة.