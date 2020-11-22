شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تشارك في مناورة صقر ٦٩ لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، في المناورة صقر ٦٩ لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك في إطار خطة الدولة للتدريب العملي على مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والمحتملة، والتأكد من جاهزية كافة الفرق والجهات المختصة للتعامل مع الأزمة.

بدأت فعاليات المشروع بمناقشة خطة المناورة، بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، ووضع نماذج محاكاة، تضمنت عدة سيناريوهات منها تأثر محافظة الشرقية بتوابع زلزال بقوة ٥.٢ بمقياس ريختر أدي إلى وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمباني.

وشمل التدريب العملي المشترك تجهيز مخيم باستاد الزقازيق لإيواء المتضررين، وتجهيزه بمستشفي ميداني، به كافة التجهيزات الطبية، والأدوية والمستلزمات، والفرق الطبية، والتجهيزات المعيشية الأخري، من أطعمة، ووسائل تعليمية، وقام محافظ الشرقية رافقه قائد الدفاع الشعبي والعسكري، بالمرور على المخيم، ومتابعة الخدمات والتجهيزات المتوفرة به، والتأكد من جاهزية فرق الإغاثة، والفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة.

كما تم المرور على اصطفاف السيارات والمركبات بمحلج القطن بمركز الزقازيق، والتي شاركت فيها صحة الشرقية، بالعيادات الطبية المتنقلة، وخدمات بنك الدم، وسيارات الإسعاف، وسيارات وأجهزة التطهير والتعقيم، وسيارات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وسط تواجد القوي البشرية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مع تحديد أدوار كل فريق بمكان الحدث في التعامل مع الأزمة، كما شهد الحضور استعراض لبعض الفنون القتالية والدفاع عن النفس، واستعراض للتكتيك الديموغرافي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي المشترك تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث، وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة، من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.