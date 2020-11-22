شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها: وقف أعمال حفر «خلسة» في شوارع العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها وقف اعمال الحفر في أحد الشوارع بالمدينة، عقب قيام إدارة الطرق بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة بنها بمتابعة العمل بالشوارع وتلاحظ قيام شركة التليفونات بالمدينه بالحفر «خلسة» وبناءً عليه قرر رئيس المدينة إيقاف الأعمال، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق قامت ادارة الاشغالات بالمدينه بحمله مكبرة لرفع وازالة الاشغالات التي تعوق الطرق في العاصمه واستهدفت الحمله شارع نصار باتريب وتم إخلاء الشوارع المحيطة به وكذا إخلاء الأرصفة من الباعه وذلك لعدم إعاقة حركة المواطنين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين