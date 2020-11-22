شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير ٣٠ رحلة خارجية وداخلية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير مصرللطيران غدا الأثنين ٢٣ نوفمبر ٣٤ رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، لندن، باريس، البحرين، الرياض، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، مسقط، اربيل.

كما تسير ٧ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٣٠٠ راكب.