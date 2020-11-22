شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكبر قافلة من صندوق «تحيا مصر» إلى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت محافظة أسوان، الأحد، شاحنات أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، استعدادا لفصل الشتاء، والتي تستهدف مليون أسرة في مختلف محافظات الجمهورية كافة، يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

وتشمل القافلة -بحسب بيان- توفير 5885 شنطة مجمدات دواجن، و2500 كرتونة مواد غذائية، و5500 بطانية، سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان، تحت إشراف مديرية التضامن وإداراتها المختلفة.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، لاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.