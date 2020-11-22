شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتابع التزام 3 كليات بإجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث، الأحد، كليات العلوم والتربية والحقوق، للوقوف على الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الطلاب والجهاز الاداري وهيئة التدريس باتباعها.

رافق نائب رئيس الجامعة، كل من الدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم والدكتورة ايمان عبدالحق عميدة كلية التربية والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق.

وقال «الجيزاوي» إنه تابع مدى التزام الطلاب والجهاز الاداري وأعضاء هيئة التدريس باتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا وعملية التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وخلال الجولة، قام الجيزاوي بمتابعة التزام الكليات بخطة الجامعة للتعليم الهجين والتزام الطلاب بالحضور وفقا للجداول الدراسية المعلنة حيث يحضر طلاب الكليات العملية 3 ايام اسبوعيا وطلاب الكليات النظرية يومان اسبوعيا وطلاب الانتساب يوما واحد، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء المنصة الإلكترونية لإدارة التعليم عن بعد LMS بالجامعة من اجل قيام الطلاب بمتابعة محاضرتهم ودروسهم من خلالها.