شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تطوير «الحكر الوسطاني» غرب العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأحد، اجتماعاً لمناقشة تطوير منطقة الحكر الأوسط بغرب مدينة كفر الشيخ ضمن المناطق الجاري تطويرها «سخا، ميت علوان، الحكر الأوسط»، لتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك بحضور عمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ ،ورانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة ،ومحمد شكري، منسق عام المشروع، والمهندس غادة أبوكيلة ،وكيل وزارة الكهرباء ،والمسئولين في الجهات المعنية من المرافق غاز وسنترال ،ومياه وصرف صحي .

وكلف محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،وشركة الكهرباء ،والاتصالات، والغاز باستيفاء البيانات المطلوبة لبدء العمل لتطوير تلك المنطقة، مشدداً من الانتهاء من كافة البيانات اللازمة خلال 3 أيام.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هناك اهتمام كبير من مجلس الوزراء ،وصندوق تطوير العشوائيات من عمل دراسة لتطوير البنية التحتية للمنطقة من كافة المرافق، وتم تفويض مكتب استشاري من قبل مجلس الوزراء لتطوير المنطقة عقب مده بكافة البيانات اللازمة، لتطوير المنطقة لصالح أهالينا.