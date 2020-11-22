شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولة مفاجئة.. محافـظ المنوفية يتفقد مكتب التأمينات بشبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، مكتب التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تفقد محافظ المنوفية قسم المعاشات والتحصيل والتنفيذ الإداري ووحدة الاشتراكات والمعلومات وخدمة المواطنين بمكتب التأمينات الاجتماعية بميدان شرف واطلع على ألية سير العمل وكيفية تقديم الخدمات للجمهور، مبديًا استيائه الشديد من منظومة العمل وتكدس المواطنين، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بوزيرة التضامن الاجتماعى لدراسة وضع المقر الحالى لمكتب التأمينات الاجتماعية للارتقاء بمنظومة العمل وحرصاً على مصلحة المواطنين.

وخلال تفقده مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة بشاير الخير بحي غرب، حيث تلاحظ للمحافظ عدم استغلال المكان فضلاً عن وجود مكاتب إدارية غير مستغلة وتكدس على مكتب التأمينات بميدان شرف، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم بسرعة إعداد خطة متكاملة لتنظيم العمل وتخفيف الزحام بمكتب التأمينات ببندر شبين الكوم والعرض عليه خلال 48 ساعة لاتخاذ اللازم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين وعدم تقديم الخدمات للجمهور إلا بشرط ارتدائهم الكمامات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس.

كما أكد محافظ المنوفية على حسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم وتأدية الخدمات لهم بشكل ميسر، مشددًا على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في حقوق المواطنين.