شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الأتوبيسات الداخلية في حدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، كلا من المهندس محمد عبدالله، وأمجد أنيس، ونشوى الهلاوي، ومحمد زكريا معاوني، رئيس الجهاز، بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطات المختصة لزيادة عدد الأتوبيسات سعة (٢٨ راكبًا) لربط مناطق المدينة داخلياً وأيضاً بمدينة ٦ أكتوبر وربط المدينة بالمحاور والميادين الرئيسية بمحافظ الجيزة.

يأتي ذلك ضمن خطة جهاز المدينة لزيادة شبكة المواصلات الداخلية والخارجية في المدينة تماشيًا مع الزيادة السكانية ونسبة الإشغال بالمدينة، وخاصة في منطقة 1185 عمارات الإسكان الاجتماعي.