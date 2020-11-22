شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للسفير الأمريكي: إصدار لائحة الجمعيات الأهلية قبل نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية على وشك الخروج للنور قبل نهاية العام الجاري.
وقالت القباج، خلال مؤتمر صحفي عُقد في السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، بهدف الإعلان عن منحة أمريكية قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، إن تلك اللائحة تحمل مزيدًا من الآمال والنجاحات في المجتمع المدني.
حضر المؤتمر السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، شيريهان بخيت، ومديرة البرامج ببرنامج الأغذية العالمي، أماني جمال الدين، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد.
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