شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف رعاية مليون أسرة في الشتاء.. محافظ أسوان يتفقد قافلة المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق تحيا مصر لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجاناً، وذلك برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة نتشارك.. علشان بكره في أكبر قافلة إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية استعداداً لفصل الشتاء.

وأكد محافظ أسوان –بحسب بيان الأحد- أن القافلة تظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع نظراً لتداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقاً لضوابط محددة بشكل منظم ووفقاً للأسماء التي تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها حيث يتم تسليمها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الرقابة الحازمة ومتابعة آلية التوزيع لضمان عدم استخدام هذه المساعدات في أي دعاية انتخابية أو مصالح خاصة مع عدم تحميل المستفيدين أي مصروفات، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وكشف أشرف عطية أن قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة أسوان شملت 5 سيارات ومقطورة محملة بـ 5 آلاف و885 شنطة دواجن حيث تضم كل شنطة عدد 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2، 3 كيلو جرام، وأيضاً 2500 شنطة وجبات غذائية تتضمن 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر و350 جرام سمن، و700 ملل زجاجة زيت و100 جرام شاي، و1. 5 كجم مكرونة، و500 جرام فول في إطار مبادرة بالهنا والشفا، لافتاً إلى أن القافلة شملت 5 آلاف و500 بطانية ضمن مبادرة شتاء آمن وذلك دعماً للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة برد الشتاء القارس.

وقدّم اللواء أشرف عطية شكره لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة المليونية الإنسانية التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي وبإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتنفيذ مثل هذه المبادرات الرئاسية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بما يصب في مصلحة المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا.