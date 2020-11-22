شكرا لقرائتكم خبر عن سجون أمريكا تفشل بامتياز.. «كوفيد -19» ينهش سجناء الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه السجون الأمريكية كارثة حقيقية حذرت منها افتتاحية نيويورك تايمز الأمريكية، والتي أكدت أنه جرى تسجيل 13.657 إصابة جديدة في الأسبوع الذي انتهى بيوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا «لمشروع مارشال» الذي يتعقب أعداد المصابين داخل السجون منذ مارس الماضي.

تقول افتتاحية نيويوك تايمز الأمريكية إن الوضع ينذر بمزيد من السوء مع حلول الشتاء، مؤكدةً أن النظام العقابي الأمريكي هو تربة خصبة مثالية للفيروس.

واعتبرت فشل الدولة المستمر في التغلب على الفيروس بين هؤلاء النزلاء «الأكثر عرضة للخطر»، بمثابة كارثة صحية وأخلاقية.

وأضافت أن المشاجرات بشأن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي صارت محل جدال أساسي في المنشآت المكتظة بالسجناء، والتي تعاني منها من سوء التهوية مع ضيق الغرف ومستويات صحية يجب تغييرها، فضلا عن عدم توافر الموارد الطبية بشكل كاف والحركة الصاخبة لموظفي السجون والزائرين والنزلاء من شأنها أن تسرع من انتقال العدوى.

وتابعت أن هناك وضعا أكثر قسوة يتمثل في أن النزلاء يعانون من أمراض أخرى على نحو غير متناسب، مثل ارتفاع ضغط الدم والربو مما يعرضهم على نحو بالغ الخطورة للإصابة بالمضاعفات ومن ثم الوفاة .

ولفتت إلى أنه من السهل جدًا على كثير من الأمريكان تجاهل الفظائع التي تحدث داخل السجون، فالنزلاء معزولون عن السكان، ومعاناتهم بعيدة عن النظر، مستدركة بأن رعايتهم في وقت الوباء تتعلق بالجميع.

وأكدت أنه مع مرور ثمانية شهور من تفشي الوباء، فإنه لا يزال تحديد شكل ومجال الكارثة بدقة أمرًا عسيرًا، مستدركة بأن البيانات المتوافرة «تخلع القلب».

وأوضحت أنه تم تسجيل أكثر 196 ألف حالة إصابة بكورونا بحلول منتصف نوفمبر، في حين أن ما يزيد على 1450 من هؤلاء تعرضوا للوفاة.

ونبهت إلى أن نزلاء السجون ليسوا وحدهم مهددين بالفيروس، حيث يعمل في النظام الإصلاحي الأمريكي ما يزيد على 685 ألف شخص ما بين حراس وممرضين وقساوسة، وغيرهم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 45.470 إصابة بالفيروس، في حين بلغ عدد الوفيات ب98 بين الموظفين.

وأشارت إلى أن انتشار الوباء يشكل مشكلة خاصة في المجتمعات الريفية، حيث يوجد 40% من السجون في مقاطعات يقل عدد سكانها عن 50 ألف شخص، والتي تفتقر إلى البنية الأساسية الخاصة بالرعاية الصحية للتعامل مع تفشي الوباء، فأي تفشي بسيط للفيروس يؤدي إلى تكدس المستشفيات المحلية بالمصابين مع وجود عدد زهيد من أجهزة التنفس الصناعي وأسرة وحدات العناية المركزة.