شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية بالواحات البحرية توقع الكشف المجانى على 876 حالة وتجرى 23 عملية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة وتنظيم القوافل الطبية للواحات البحرية، وبمتابعة من رئيس مركز الواحات البحرية، تم تنظيم قافلة الأزهر الشريف والتي انهت عملها بمستشفي الواحات البحرية لليوم الأول، بعد أن وقعت الكشف الطبي على 876 حالة في مختلف التخصصات. وشدد محافظ الجيزة، علي التزام المرضي بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. كما أجريت 23 عملية متمثلة في 14 جراحة عامة، وعدد 7 عمليات عظام، 2 عملية قيصرية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وضمت القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية ،واسنان ، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، ورمد ، وأمراض النساء"، ومن المقرر أن يستمر عملها حتى الثامن والعشرون من نوفمبر 2020، ويأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين مستشفي الواحات البحرية ومشيخة الأزهر.

قافلة طبية بالواحات فى الجيزة



قافلة طبية بالواحات فى الجيزة



قافلة طبية بالواحات فى الجيزة



قافلة طبية بالواحات فى الجيزة

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