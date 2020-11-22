شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بالطالبية في الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أنه فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تم البدء فى أعمال تطوير وتوسعه شارع عثمان احمد عثمان بالطالبية بطول 1800 متر، حيث تم إزالة التعديات وتوسعة الطريق وعمل تجريد وتسوية للأرض تمهيدا لبدء أعمال فرد الدقشوم ورصف الشارع من الزهراء باتجاه عثمان محرم وذلك تحت إشراف رئيس حى الطالبية.

وفى السياق تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ اعمال تطوير للعديد من المحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.

وأشار المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بطريق ترعة الزمر بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2 كم تقريبا ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بالمركز تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة، مضيفا أنه جار رصف طريق محطة أبوغالب بطول 2 كم وبعرض 7 أمتار، اضافة إلى متابعة أعمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول 1750 مترا وبعرض 10 أمتار، حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية الأولى وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر كما تم استكمال رصف طريق "البريد" بطول 350 متر تقريبا وعرض 6 أمتار بمركز الواحات البحرية ويعد إحدى الطرق الحيوية بالمركز.