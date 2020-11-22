شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنىء رئيس الجمهورية اللبنانية بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. ويحتفل لبنان، اليوم الأحد، بعيد الاستقلال الـ 77 عن الانتداب الفرنسي، وتخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التي ناضلت عشية إطلاق سراح الرئيس بشارة الخوري ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح من الاعتقال.

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