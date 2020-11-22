جامعة المستقبل تشارك بمسابقة "إبداع 9" السنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة المستقبل مشاركتها فى مسابقة "إبداع 9" السنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لعام 2020/2021 فى المجالات المختلفة.

وحثت الجامعة طلابها على المشاركة، حيث أعلنت إدارة رعاية الطلاب قسم النشاط الثقافى والفنى عن مشاركتها فى مسابقة (إبداع 9) السنوية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه لعام 2020/2021 فى مجالات مختلفة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت عن الشروط والأحكام العامة لمهرجان إبداع فى الموسم التاسع 2020 – 2021 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة فى المجالات المختلفة.

وتحرص جامعة المستقبل على استغلال التكنولوجيا كجزء أساسى فى العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة، حيث تمكنت أن تخطو خطوات واسعة فى مجالات التحول إلى جامعة ذكية ودخول عالم الرقمنة، باستخدام العديد من الأنظمة الذكية المتطورة، لمواكبة التطور التكنولوجى والنهوض بالعملية التعليمية، بدعم من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والذى يسعى دائما لتغيير النمط التقليدى للتعليم، وتشكيل طرق جديدة مبتكرة تتناسب مع منظومة التعليم الحديثة.

وتحتل جامعة المستقبل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث تقدم خدمات تعليمية بمستوى عالمى وبأحدث الأنماط التعليمية المتطورة ونقل التقنية والابتكار، والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، وكذلك التميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر، فهى الوحيدة بين الجامعات الخاصة والحكومية التي قدمت 6 مجلات بحثية، تصدر الواحدة منهم، مرتين في السنة وحصلت على تقييم 4 نجوم، وذلك بواسطة نظام التصنيف الجامعي QS Stars، وتفوقت على بعض الجامعات الحكومية.