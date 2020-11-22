شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تخصص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزير التعليم العالي يشهد انطلاق دوري الوزارات ويشارك في مباراة استعراضية.. صور وزيرة التضامن تعلن تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعى التضامن تواصل صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لمن تخلفو عن المواعيد المحددة الحكومة تكذب شائعة عجز المستلزمات الطبية بالمستشفيات مع موجة كورونا الثانية تعرف على الخط الثالث للمترو وموعد انتهاء تنفيذه × 9 معلومات تداول 144 ألف طن و3172 حاوية و8635 شاحنة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة وزيرة الصحة: التعاون مع جامعة هارفارد كان له دورا كبيرا فى التصدى لكورونا الرعاية الصحية تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية والقيادية بالأقصر الصحة توضح إجراءات مكافحة عدوى كورونا بمراكز الغسيل الكلوى.. إنفوجراف الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة شيخ الأزهر يقرر إنشاء لجنة من كبار العلماء لضبط الفتاوى وإتاحتها عبر الإنترنت "الهدف الشرعى من الزواج".. فى ندوة بكلية الشريعة القانون جامعة الأزهر التعليم العالى تنظم ندوة علمية افتراضية بمشاركة خبراء ألمان حول مكافحة كورونا الرى: رفع وتسجيل مسارات الشبكات الخاصة بالأبار العميقة فى سيوة

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