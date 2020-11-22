شكرا لقرائتكم خبر عن "فاركو" للأدوية تعلن إنشاء 6 عيادات جديدة فى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فاركو للأدوية عن توسعها فى برنامج "صحتك مهمتنا"، وذلك بإنشاء عيادات ومعامل وصيدليات بالمناطق غير المتوافر فيها الخدمات الطبية بالقرى الصغيرة بالقارة الأفريقية.

وأوضحت شركة فاركو للأدوية، فى بيان لها اليوم، أن البداية ستكون بـ6 عيادات فى زامبيا، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار دعم خطة الدولة وتوجهها للتوسع فى أفريقيا، وأيضا فى إطار حرص الشركة على خدمة المجتمع داخل مصر وفى إفريقيا.

وكانت شركة فاركو أطلقت المرحلة الثانية من مشروعها "أكاديمية 101" للتعليم الطبى المستمر لشباب أطباء العيون، وذلك فى منطقة الدلتا، حيث تم التدريب على جراحات المياه البيضاء وجراحات العيون، وذلك فى إطار حرصها على خدمة المجتمع وعلاج مرضى الرمد بالإضافة إلى التدريب والتعليم المستمر لشباب الأطباء، حيث قال الدكتور محمد شيرين، الرئيس التنفيذى للمكاتب العلمية لمجموعة فاركو للأدوية، إن الشركة تخطط لإنشاء خط لإنتاج القطرات الطبية بأحدث طرق التصنيع.