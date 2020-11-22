عاطل يقتل خطيبته في المنيا لاسترداد الشبكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية غموض العثور على جثة طالبة بترعية الابراهيمية بالمنيا، وتبين أن خطيبها وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطه. تلقت غرفة عمليات النجدة بالمنيا بلاغا بالعثور على جثة طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية. بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيب المجنى عليها "عاطل" مقيم بذات الناحية وأمكن ضبطه. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة، وليسترد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة من أهليتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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