مصادر أمنية تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أكدت مصادر أمنية مسؤولة استقرار الحالة الصحية لـ19 مجندا أصيبوا جرء انقلاب حافلة نقل جنود بطريق الواحات، الأحد.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ويخضعون للعلاج اللازم، لافتة إلى أن الإصابات تتراوح ما بين سحجات وكدمات بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه.

كشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة بالطريق المُشار إليه، وتحديدا الكيلو 120، انفجر الإطار الخلفي الأيمن فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها بالطريق.

أسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع الأكتوبر إلى محل البلاغ تنسيقا مع مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإدارة المرور لرفع آثار الحادث.