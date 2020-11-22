محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك"، مقطع فيديو لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى وصولاً إلى ميناء دمياط البحري، ترانزيت، مشمولها المستندي ألواح خشبية.
وذكرت الوزارة أن أصحاب الشأن أخفوا كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.
تم تشكيل لجنة أمنية، جمركية؛ لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، أسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 480 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مجابهة محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال فرض الرقابة الأمنية اللازمة على كافة المنافذ.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تُحبط تهريب 6 أطنان "حشيش" عبر ميناء دمياط (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.