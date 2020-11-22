نقل 19 مجندا من مصابي حادث طريق الواحات إلى مستشفى زايد التخصصيي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نقلت سيارات مرفق الإسعاف 19 مجندا أصيبوا جراء انقلاب حافلة تقل الجنود بطريق الواحات إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصصي للعلاج.

كما تم إيداع جثمان الشهيد الوحيد في الحادث مشرحة مستشفى 6 أكتوبر، اليوم الأحد.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه.

كشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، وتحديدا الكيلو 120، انفجر الإطار الخلفي الأيمن فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها بالطريق.

أسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع الأكتوبر إلى محل البلاغ تنسيقا مع مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإدارة المرور لرفع آثار الحادث.