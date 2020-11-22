بعد استشهاد مجند وإصابة 19.. المعاينة تكشف سبب انقلاب حافلة بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة ملابسات انقلاب حافلة تقل مجموعة من الجنود بطريق الواحات، الأحد، نتج عنها استشهاد مجند فيما أصيب 19 آخرون. وتبين بالفحص أنه في أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، وتحديدا الكيلو 120، انفجر الإطار الخلفي الأيمن فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها بالطريق. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه. وكشفت المعاينة الأولية انقلاب حافلة تقل مجندين بطريق الواحات، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع أكتوبر إلى محل البلاغ تنسيقا مع مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإدارة المرور لرفع آثار الحادث.

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