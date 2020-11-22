في "عيد الملاك".. سيامة كاهن عام بإيبارشية بنسلفانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفلت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، وصلى الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية قداس العيد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس (مقر المطرانية)، وشاركه الأنبا داڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند والنائب البابوي بنيو جيرسي، والآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس المهندس شيرين سعد كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس ميخائيل.

وسيقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة، في دير القديس القوي الأنبا موسي بصحراء تكساس.

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