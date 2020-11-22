دون إصابات.. متحدث المترو يكشف تفاصيل سقوط عجلة قطار بمحطة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل سقوط عجلة قطار من أعلى قضبان المترو، في محطة مترو حلوان.

وقال عبدالهادي لـ"الخليج 365"، إنه أثناء خروج قطار المترو من محطة حلوان في اتجاه المرج، سقطت عجلة إحدى عربات قطار المترو، من على القضبان، عقب الخروج من التحويلة، موضحًا أنه تم التدخل ورفع العربة مرة أخرى وأدخل القطار إلى الورشة للصيانة.

وأكد متحدث المترو، أنه لم يحدث أي إصابات بين الركاب، مضيفًا أن حركة المترو لم تتأثر، حيث أن الحادث وقع مع بداية الخط الأول في محطة حلوان.