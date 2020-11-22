محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل سقوط عجلة قطار من أعلى قضبان المترو، في محطة مترو حلوان.
وقال عبدالهادي لـ"الخليج 365"، إنه أثناء خروج قطار المترو من محطة حلوان في اتجاه المرج، سقطت عجلة إحدى عربات قطار المترو، من على القضبان، عقب الخروج من التحويلة، موضحًا أنه تم التدخل ورفع العربة مرة أخرى وأدخل القطار إلى الورشة للصيانة.
وأكد متحدث المترو، أنه لم يحدث أي إصابات بين الركاب، مضيفًا أن حركة المترو لم تتأثر، حيث أن الحادث وقع مع بداية الخط الأول في محطة حلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر دون إصابات.. متحدث المترو يكشف تفاصيل سقوط عجلة قطار بمحطة حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.