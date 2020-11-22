متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث والحفاظ على البيئة.

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