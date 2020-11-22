السيسي يهنىء نظيره اللبناني بيوم الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. ويوافق يوم الاستقلال اللبناني، يوم انسحاب القوات الفرنسية من لبنان، في 22 نوفمبر 1946.

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