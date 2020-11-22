بسبب فيروس كورونا.. ضوابط جديدة للعمل داخل القطاعات التابعة للأزهر (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر الأزهر الشريف، ضوابط جديدة للعمل داخل القطاعات التابعة له، ضمن خطته لمواجهة فيروس كورونا.

ونص قرار الأزهر الشريف، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على أنه يتم منح الموظف الذي تثبت إصابته بكورونا إجازة لمدة 14 يومًا من تاريخ ثبوت إصابته وتزيد لحين تماثله للشفاء، وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة وطبقًا للتقارير الطبية الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وتضمنت الضوابط ما يلي:

1- منح المرأة الحاضنة لطفل لا يزيد سنه عن 8 سنوات، إجازة استثنائية بحد أقصى 3 أيام في الأسبوع، بناء على طلبها، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومصلحتها، ويجوز تكليفها بأعمال من المنزل.

2- تكون الإجازات الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا.​