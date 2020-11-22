نقيب المهندسين: إقرار مجال استشاري جديد في إدارة المشروعات قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت نقابة المهندسين إنه تم بدء المحاضرات المجانية التي تنظمها شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي؛ لتأهيل مهندسي الشعبة للحصول على درجة استشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ، وهي المحاضرات التي تنظمها الشعبة يومَي السبت والأحد على مدى أسبوعين، وتنتهي يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري.

وأضاف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، خلال حديث له اليوم الأحد، إن تعديل مسمى "استشاري الإشراف على التنفيذ"، إلى استشاري ضبط جودة التنفيذ، جاء كحل وسط بعد مداولات بين اللجنة الاستشارية العليا، والمجلس الأعلى للنقابة، وتم الاتفاق على أن يصبح المجال الاستشاري البديل هو ضبط جودة التنفيذ، الذي لن يكون قاصرًا فقط على مهندسي الشعبة المدنية؛ ولكن سيكون متاحًا أمام مهندسي جميع الشعب الهندسية.

وأوضح ضاحي أنه يسعى خلال الفترة القادمة لضم مجال استشاري جديد إلى استشاري إدارة المشروعات؛ ليكون أوسع وأشمل من الإشراف على جودة التنفيذ، للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها عدد كبير من المهندسين التنفيذيين في المواقع الهندسية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة، تراكمت على مر الأيام والسنين.

وأشاد نقيب المهندسين بما تشهده مصر حاليًّا من طفرة في مجالات التشييد والبناء، والطاقة والري.. وغيرها من المشروعات القومية، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات العظيمة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة بدأت بقرار استراتيجي من القيادة السياسية، وتولى تخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها المهندسون، الذين يتولون بناء مصر الحديثة.

وأضاف ضاحي أن التعليم الهندسي عملية مستمرة ومتواصلة، وعلى كل مهندس أن يحرص على التعلم المستمر، وأن يطبق المقولة الشهيرة (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد).

وتابع نقيب المهندسين: ضبط جودة التنفيذ تعني تنفيذ المشروعات بشكل ممتاز في التوقيت المحدد لتنفيذه وبالتكلفة المحددة لتنفيذه، موجهًا الشكر إلى طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة الذين حرصوا على المشاركة في الدورات المجانية التي تنظمها الشعبة المدنية.