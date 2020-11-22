بتعاون مع "أم بي سي"... محتوى روتانا على منصة "شاهد VIP"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

أعلنت مجموعتا "إم بي سي" و"روتانا ميديا" يوم الأحد عن إتاحة محتوى وقنوات روتانا عبر منصة إلكترونية "شاهد VIP" للفيديو المنضوية تحت مظلة الأولى.

وقالت المجموعتان في بيان إن الشراكة بينهما تتمتع "بهامش زمني طويل الأمد" وتتيح للمنصة الإلكترونية توسيع قاعدة محتواها الترفيهي باللغة العربية.

وقال البيان إن قنوات روتانا ستكون متاحة عبر منصة "شاهد VIP" بداية من يوم الأحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقنية البث المباشر.

تضم تلك القنوات: روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا +، روتانا كلاسيك، روتانا كيدز، روتانا دراما، وروتانا ميوزيك.

كما تتيح الشراكة محتوى روتانا "حسب الطلب" عبر المنصة الإلكترونية اعتباراً من شهر ديسمبر القادم.

وقال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "إم بي سي" في البيان إن تلك "خطوة طبيعية نواصل معها تعزيز قيمة المحتوى الذي تقدمه منصّة شاهد VIP لمشتركيها في كل مكان".

من ناحيته، أعرب وليد عرب هاشم، الرئيس التنفيذي لاستوديوهات وتلفزيون روتانا، عن تطلعه لإقامة علاقة طولية الأمد مع إم بي سي. وقال "قناعتنا راسخة بأهمية القيمة العالية التي يحظى بها قطاع الترفيه العربي ومدى جاذبيته المحلية والإقليمية والعالمية".