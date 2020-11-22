شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يرأس مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال لمناقشة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، المائدة المستديرة التي نظمها مركز جامعة المنوفية للتطوير المهني، اليوم الأحد، بدعم فني من منظمة العمل الدولية ومشاركة 13 شركة قطاع خاص لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على الفرص المتاحة بسوق العمل بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة، الدكتور صبحي شرف، عميد التربية، الدكتور أيمن حافظ، عميد الزراعة، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلي الشركات، ومسؤولي المركز.

وأكد «مبارك» أن المائدة المستديرة تهدف إلى سد الفجوة بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى وزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال عام خدمات تدريبية لـ4000 طالب وخريج حتى الآن.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذا اللقاء لمناقشة الوضع الحالي والممارسات الحالية لتوظيف الخريجين الجدد في المحافظة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا ووضع فرص العمل حاليًا في مختلف القطاعات، ووضع مقترحات لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة لخريجي الجامعة على مستوى السياسات العامة للدولة.

وتناول اللقاء اليوم عرض الاتجاهات المستقبلية لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد العليا ونوعية الوظائف المطلوبة خلال الفترة المقبلة والمهارات والقدرات المطلوب توافرها في الخريجين الجدد.

وقام الدكتور أمين قنديل، نائب مدير المركز، بعرض تقديمي عن مركز التطوير المهني بجامعة المنوفية وإنجازات المركز خلال عام، والمنح المجانية التي يقدمها المركز للطلاب والخريجين.