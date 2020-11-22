شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول وعاطف السادات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، بجولة تفقدية بمدينة شبين الكوم لمتابعة أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبدالدايم، مدير مديرية الطرق، ورئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة ورصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بحي شرق بتكلفة تقدر 3 مليون و600 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90%، وتابع المحافظ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية للأسفلت بالشارع بطول 800م، وشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الزمنية المحددة والإلتزام بكل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وأوضح مدير مديرية الطرق بأنه تم إنشاء أرصفة جديدة على جانبي الشارع عبارة عن (بلدورات وبلاط إنترلوك) بعرض 2م على الجانبين لتوسعة الشارع وإحداث سيولة مرورية، وتم عمل بلاعات لتصريف مياه الأمطار بجانبي الطريق، مؤكداً على أنه سيتم الإنتهاء من كل أعمال الرصف خلال 3 أيام وفقا للخطة الزمنية المحددة.

ووجه المحافظ رئيس حي شرق بالتواجد الميداني المستمر والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كل العقبات لضمان الإنتهاء من نهو الأعمال، فضلاً عن إعداد دراسة لتطوير ميدان عمر أفندي بالبر الشرقي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة وإضفاء مظهرًا جماليًا يليق بعاصمة المحافظة.

وتابع المحافظ أعمال رصف شارع عاطف السادات المزدوج بطول 1200 م وبتكلفة 3.6 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 45%، حيث تلاحظ وجود تراكمات للقمامة بمحيط منطقة بشاير الخير، وعلي الفور كلف المحافظ رئيس حى غرب بالتنسيق وحدة التدخل السريع برفع مخلفات القمامة بمحيط المنطقة والمتابعة المستمرة لأعمال رفع المخلفات حفاظًا على المظهر الحضاريي، كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتوسعة طريق ترعة المسلك (المزدوج) بمنطقة مزلقان أبوعجوة بحي غرب شبين الكوم بطول 800م وبتكلفة تقدر بـمليون و615 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 40%.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا على أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.