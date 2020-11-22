شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران».. الناقل الرسمي للاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت «مصر للطيران» في الاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر، والذي أُقيم بمحافظة أسوان في الفتره من «17-20» نوفمبر الجاري، باعتبارها الناقل الرسمي للوفود المشاركة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار المسئولية الاجتماعية المستدامة التي تأتي على قمة أولويات مصر للطيران.

أقيمت الاحتفالية على مدار ٤ أيام، وشهدت إطلاق حملتي «إبني البدري» و«فرصتي».

كما عُقد على هامش فاعليات الاحتفال مؤتمر طبي تناول سبل رفع الوعي المجتمعي وتحسين صحة الأطفال المبتسرين والأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. وأختتمت الفاعليات باحتفالية شعبية تمثلت في ماراثون رياضى أقيم على كورنيش النيل بأسوان.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الصحة ومحافظ أسوان وبالتعاون مع مؤسسة تحيا مصر وجمعية الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، وجمعية أعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال حيث تهدف الاحتفالية إلى التوعية بضرورة الاهتمام بصحة الطفل المبتسر الذي يعاني من أمراض مختلفة مثل أمراض القلب وغيرها.

مصر للطيران

مصر للطيران

مصر للطيران