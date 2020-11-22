شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: انتهينا من استعدادات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، إنه تم اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب في الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الحالي، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات، التي تضم 14 محافظة، من بينها بني سويف، والتي يتنافس فيها 16 مرشحًا للفوز بـ8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركز، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم الأحد، بعدد من اللجان الانتخابية، والذي رافقه خلالها، اللواء هشام شادي، السكرتير العام، وسهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن المحافظ على جاهزية اللجان، وخطة التعقيم المتبعة بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية وحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، واشتراطات وزارة الصحة، وتابع الإجراءات الاحترازية المنفذة خاصة فيما يتعلق بضمان التباعد الاجتماعي خلال عملية الاقتراع، والتزام الناخبين بالكمامات، وتوفير المواد المعقمة، وغيرها من الإجراءات المتبعة، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات التي قد تم تنفيذها في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار محافظ بني سويف إلى تعليماته برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبًا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، مشددًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، لافتًا إلى أنه قد تقرر انعقاد وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة قبل بدء جولة الإعادة وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مع التأكيد على الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوي المحافظة، مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية، فضلاً تكليف مسؤولي القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح المحافظ أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها لأعمال فرز الأصوات بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يجري حاليًا تجهيز 4 لجان عامة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم (قسم شرطة بني سويف «بندر»، وقسم شرطة بني سويف الجديدة «شرق النيل» ومركز شرطة بني سويف)، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات، وتضم (ناصر والواسطى)، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب أهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم (مراكز ببا، سمسطا والفشن).