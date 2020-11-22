شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بـ«مسطرد» يدشنون فريق عمل لصيانة المدارس في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن مجموعة من شباب منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، فريق لعمل الخير في المنطقة المحيطة بهم، حيث قاموا بشراء مستلزمات المدارس من أعمال خشبية لصيانة الشبابيك والديسكات لحماية أطفال منطقتهم من البرد لوجود بعض تكسير في تلك الشبابيك بالفصول المدرسية.

وأكد الشباب المشارك في الفريق أنهم سعداء بتلك العمل الخيري البسيط لخدمة طلاب نطقتهم، حيث قاموا بإصلاح الشبابيك والديسكات بمدرسة مسطرد، أضافوا أن ذلك العمل لقى استحسان من الناس والطلاب الذين كانوا يعانون من البرد بسب وجود تكسير في زجاج شبابيك الفصول، مؤكدين أنهم يعملون على هدف واحد هو الصالح العام للأطفال ورسم الفرحة على وجوههم، ولفتوا إلى أن أعمال الخير التي قاموا بها ستستمر لتنفيذها في باقي المدارس.

ونشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات مدينة شبرا الخيمة «فيس بوك» صور لمجموعة تلك الشباب كنوع من الشكر على مابذولة نظير تلك العمل الإنسان، مطالبين الجميع بالتكاتف معهم حتى تعم الفكرة على جميع مدارس شبرا الخيمة بل والمحافظة كلها.

مبادرة شباب شبرا لاصلاح المدارس

مبادرة شباب شبرا لاصلاح المدارس

مبادرة شباب شبرا لاصلاح المدارس