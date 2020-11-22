شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية» يستقبل أعضاء مبادرة «مراكب النجاة» لتدريب 100 شاب وفتاة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الأحد، أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وذلك بمقر مدرسة الحرية الثانوية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية بشبين الكوم.

تستهدف المبادرة تدريب 100 شاب وفتاة من خريجي وطلبة مدرسة الحرية الثانوية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية المستفيدين من مبادرة مراكب النجاة على مجال السياحة والفندقة بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب الحرفي للشباب لتوفير البدائل الآمنة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، والذي يهدف إلى توفير فرص تدريبية وتأهل وطرح فرص عمل مع الشركاء وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريبات الحرفية والفنية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر أن مبادرة مراكب النجاة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم التعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والمنظمات.