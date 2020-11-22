شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول يمنح 200 فدان لكل جامعة لإقامة مشروعات علمية فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع جامعات طنطا والملك سالمان الدولية وعين شمس، بحضور الدكتور عماد السيد رئيس جامعة طنطا والدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وعدد من أساتذة وعمداء كليات الزراعة.

وقال المحافظ إن بروتوكول التعاون ،ينص على تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولي وتصل إلى المستهدف وهو 1000 فدان في حال الجدية في التنفيذ، وذلك لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وذلك بالمنطقة المقترحة بالكيلو 50 بطريق الخارجة- الداخلة.

استعرض المحافظ أهم مقومات وإمكانات المحافظة الجاذبة للاستثمار، كما أهدي رؤساء الجامعات دروع المحافظة تقديرا لمجهوداتهم وسعيهم للتعاون في تحقيق خطط التنمية الشاملة للمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام.

يأتى هذا في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي.