شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيه تكلفة مصل الإنفلونزا الموسمية بإدارة زايد الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الشيخ زايد الصحية عن توافر مصل الإنفلونزا الموسميه بالادارة بالحى الحادى عشر .

وقالت الدكتورة دعاء شحاتة ، مدير العلاقات العامه بالاداره الصحية بالشيخ ذايد‏، إن الجرعات يتم اعطائها للفئة العمرية بدءاً من عمر 6 أشهر وحتى كافة الأعمار بجرعة ثابتة لكل الأعمار نصف سم.

وأشارت «شحاته» إلى أنه بالنسبة للأطفال ممن هم تحت سن ٩سنوات اذا لم يسبق لهم التطعيم ضد الانفلونزا الموسميه يتم اخذ جرعه ثانيه بفاصل زمني لا يقل عن 4 أسابيع من الجرعة الأولي .

ولفتت إلى أن مواعيد الحصول على الجرعات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت بتكلفة تصل إلى 50 جنيه.

وأضافت مدير العلاقات العامة أن موانع التطعيم تتمثل فى الآتى :

١-الأطفال اقل من ٦شهور.

٢-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

٣-حساسية البيض.

وكشفت أن الدكتورة سحر فؤاد ، مدير الادارة الصحية بالشيخ زايد وجهت بتسهيل كافة الإجراءات للحصول على المصل دون أدنى مشكلة