شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: انطلاق مبادرة «اختيارك» للتوعية بمخاطر المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، انطلاق مبادرة اختيارك بالحرم الجامعي لتوعية الطلاب بمخاطر المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف توعية شباب الجامعة بمخاطر التدخين وتعاطى المواد المخدرة وآثارها السلبية على الفئات المختلفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال التواصل المباشر مع الطلاب والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان، وتوزيع المطبوعات الخاصة بالمبادرة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب في المبادرات التوعوية ودورهم في تنفيذ المبادرات لجذب أقرانهم من الشباب وحثهم على الابتعاد عن الإدمان.