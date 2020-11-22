- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كفر شكر يشدد على ارتداء المواطنين للكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اجتماعا للمجلس التنفيذى للمدينة.
أكد رئيس المدينة على ضرورة الاستمرار في توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وارتداء المواطنين المترددين على كافة المصالح الحكومية وأماكن الخدمات والمواصلات للكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعى، حفاظًا على الصحة العامة.
وشدد على رؤساء القرى بزيادة حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين بكافة قرى الوحدات المحلية، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مؤكدًا على استمرار رفع ناتج تطهير الترع في قرية كفر منصور، للعمل على نظافة جانبى الترع من ناتج التطهير بمعدات وعمال مجلس المدينة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كفر شكر يشدد على ارتداء المواطنين للكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.