شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كفر شكر يشدد على ارتداء المواطنين للكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اجتماعا للمجلس التنفيذى للمدينة.

أكد رئيس المدينة على ضرورة الاستمرار في توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وارتداء المواطنين المترددين على كافة المصالح الحكومية وأماكن الخدمات والمواصلات للكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعى، حفاظًا على الصحة العامة.

وشدد على رؤساء القرى بزيادة حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين بكافة قرى الوحدات المحلية، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مؤكدًا على استمرار رفع ناتج تطهير الترع في قرية كفر منصور، للعمل على نظافة جانبى الترع من ناتج التطهير بمعدات وعمال مجلس المدينة.

تنفيذى كفر شكر

تنفيذى كفر شكر

تنفيذى كفر شكر