شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: زيادة سرعة الإنترنت بمجمع التعليم الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، مقر الجامعة بمجمع تعليم صناعي بشرق النيل، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل المباني بكابلات الفايبرنت، لرفع كفاءة الإنترنت بالمجمع والاستفادة من السرعات الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول وزارة الاتصالات والتعليم العالي.

كما تفقد المساحات الخضراء ووجه بتطوير بعض المناطق بها وتابع أعمال رصف الطرق وبعض المباني تحت الإنشاء وأوصي بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية.

وتابع الدكتور منصور، سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على استخدام أدوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أي فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا على صحة الجميع.